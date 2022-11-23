Adana Demirspor'dan Ronaldo açıklaması

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Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo için Adana Demirspor cephesinden bir açıklama geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medyadan paylaştığı bir yazıda, ''Değerli dostlar buna çökelim bunu alalım demekle olmuyor, Ronaldo’yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok'' ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın paylaşımı kısa sürede birçok beğeni aldı.