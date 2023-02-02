Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
STAT: Yeni Adana Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki 44 puanlı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
F.BAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda yok. Yeni transfer Oosterwolde ise kadroya alındı.
8 İSİM SINIRDA
Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Serdar Aziz ise sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmedi.
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