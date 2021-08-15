Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir - FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçına sahne olan Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor Fenerbahç maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Kaan, Rassoul, Tayyib, Svensson, Sinan, Belhanda, Gökhan, Akintola, Pa Dibba, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun