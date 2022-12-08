Adana Demirspor Galatasaray maçı için artık kısa bir süre kaldı. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki takımın karşılaşmasına sahne olacak zorlu maça dair önemli bilgileri bir araya getirdik. İşte, Adana Demirspor Galatasaray hazırlık maçının günü, saati ve yayıncı kuruluşu hakkında tüm detaylar...