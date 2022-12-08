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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Adana Demirspor ile Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Antalya'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de 2. ve 3. sırada yer alan iki takımın mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

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  • Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman ve hangi gün? Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

    Adana Demirspor Galatasaray maçı için artık kısa bir süre kaldı. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki takımın karşılaşmasına sahne olacak zorlu maça dair önemli bilgileri bir araya getirdik. İşte, Adana Demirspor Galatasaray hazırlık maçının günü, saati ve yayıncı kuruluşu hakkında tüm detaylar...
  • Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman ve hangi gün? Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

    ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Adana Demirspor Galatasaray maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
  • Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman ve hangi gün? Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

    ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Adana Demirspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman ve hangi gün? Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11'LER

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Stambouli, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga
  • Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman ve hangi gün? Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

    Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Emin Bayram, Abdülkadir, Dubois, Berkan Kutlu, F.Midtsjö, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

     
  • Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman ve hangi gün? Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

    İki takım arasında geçen sene oynanan maçların ilkini Adana Demirspor 2-0 ile kazanırken ikinci maçı Galatasaray 3-2 kazanmayı başardı.
  • Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman ve hangi gün? Adana Demirspor - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

    Bu sezon oynanan mücadele ise 0-0 sona erdi.

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