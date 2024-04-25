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        Haberler Spor Futbol Adana Demirspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de topladığı 90 puanla dengeleri alt üst eden sarı- kırmızılılar, kritik mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile puan farkını (maç fazlasıyla) yediye çıkarmak istiyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Adana Demirspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Adana Demirspor- Galatasaray müsabakasının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:23
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        Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı Adana Demirspor- Galatasaray maçıyla başlıyor. Deplasmanda oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında kazanarak puanını 93 yapmayı hedefliyor. Öte yandan üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galip gelerek bu seriyi bozmak istiyor. Peki, Adana Demirspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayın kanalı...

        2

        ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Adana Demirspor- Galatasaray maçı 26 Nisan Cuma (yarın) 20.00'de başlayacak.

        Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sport 1'den yayınlanacak.

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        ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Sarı, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

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        GALATASARAY SON DURUM

        Ligde geride kalan 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 90 puan toplayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu. Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2,72 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu performansını devam ettirmesi halinde 100 puan barajını geçecek.

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