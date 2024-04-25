Adana Demirspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı Adana Demirspor- Galatasaray maçıyla başlıyor. Deplasmanda oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında kazanarak puanını 93 yapmayı hedefliyor. Öte yandan üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galip gelerek bu seriyi bozmak istiyor. Peki, Adana Demirspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayın kanalı...