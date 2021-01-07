Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.
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