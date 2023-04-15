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Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor CANLI YAYIN | Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı canlı izle!
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Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Adana ekibinin ligde 48 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 32 puanı bulunuyor. Maçın canlı anlatımı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

CANLI YAYIN | Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı canlı izle!
AA / HABERTURK.COM

STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

18' Akintola, 21' Akintola

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye
Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Vale, Tırpan, Hajradinovic, Chouiar, Mustafa, Fall

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Ligde topladığı 48 puanla dördüncü sırada yer alan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, son beş maçının üçünü kazanırken, ikisinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Selçuk İnan ile yollarını ayıran ve Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa ise Trabzonspor karşısında aldığı galibiyet ile moral bulmuştu.

Bugüne kadar Kasımpaşa ile oynadığı beş Spor Toto Süper Lig maçının ikisini kazanan Adana Demirspor, bu iki galibiyeti de gol atabildiği iki karşılaşmada aldı.

Geçen hafta Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Kemal Özdeş ise Mustafa Denizli'den bu yana Kasımpaşa'da göreve geldikten sonra çıktığı ilk iki Spor Toto Süper Lig maçında puan kaybetmeyen ilk teknik direktör olmak istiyor.

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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