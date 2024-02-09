Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibin ligde 31 puanı bulunurken Kasımpaşa ise 35 puanla 6. sırada yer alıyor
29' Fall, 32' Aytaç
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEM: Burak Pakkan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, Cisse, Mohammadi, Tayfun, Gravillon, Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Aimbetov
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Nuno Da CostaCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde 2024 yılında henüz galibiyet alamayan Yukatel Adana Demirspor, formda Kasımpaşa karşısında galibiyet arıyor. Ligde 9. sıraya kadar gerileyen mavi şimşekler, son 14 maçta sadece 1 kez kazabildi.
Konuk Kasımpaşa ise Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor galibiyetleri ile rahat bir nefes aldı. 3. sıradaki Beşiktaş'ın 4 puan kadar gerisine gelen Kasımpaşa galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı. Bu karşılaşmada da lacivert-beyazlı ekibin en büyük kozu 11 gollü Aytaç Kara olacak. 43 golle Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra ligin en golcü takımı olan sami uğurlu'nun öğrencileri bu özelliğiyle dikkat çekiyor.