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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanan mücadele nefesleri kesti. 8 golün atıldığı muhteşem düelloyu ev sahibi Adana Demirspor 5-3 kazandı. Mavi-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 7 ve 27'de Cherif Ndiaye, 32'de Belhanda, 45+6'da Yusuf Sarı ve 52'de penaltıdan Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 24, 30 ve 45+4'te Mame Thiam'dan geldi.

Konuk ekipte kaleci Bilal, 81. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Evinde bu sezon hiç kaybetmeyen 4. sıradaki Adana Demir, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 57'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan 7. sıradaki Kayserispor ise 45 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası içine pasında topla buluşan İsmail Çokçalış'ın vuruşunda, top az farkla sağ direğin yanından dışarı çıktı. 7. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru topa dokunmadı. Arkada topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlakla ağlarla buluştu: 1-0 9. dakikada sol kanattan Mane'nin ceza sahası içine ortasında ön direk yakınlarında topla buluşan Cardoso'nun kale sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti. 24. dakikada Yukatel Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam, penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1 27. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye, ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gönderdi: 2-1 30. dakikada Yukatel Kayserispor yeniden beraberliği yakaladı. Mane'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2 32. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında sol çaprazda topla buluşan Belhanda'nın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2 42. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanatta ceza sahası içinden yaptığı ortada kale sahası içinde Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan Cherif Ndiaye'nin ofsaytta olduğu bilgisi üzerine golü geçersiz sayıp, ofsayt kararı verdi. 45+4. dakikada Uzodimma'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Mane'nin kafa pasında arka direk civarında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 3-3

45+6. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, direğe çarpan top filelere gitti: 4-3 48. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, uyarı üzerine VAR ekranından yaptığı incelemede Onyekuru ile Arif Kocaman arasındaki mücadelede yerde kalan Onyekuru'ya faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltı atışını kullanan Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu: 5-3 72. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında arka direk civarında yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, yerden seken top dışarı çıktı. 78. dakikada Gavranovic'in pasında sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 81. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, Adana Demirspor sahasından atılan pasa koşan Cherif Ndiaye'ye faul yaptığı gerekçesiyle önce Kemen'e kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Tonusluoğlu, Kemen'e verdiği kartı iptal ederken, söz konusu pozisyon sırasında kalesinden ayrılıp rakibine müdahale eden kaleci Bilal Bayazıt'a aynı gerekçeyle kırmızı kart gösterdi.

Stat: Yeni Adana Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Altan, Emir Eray Eyisoy Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Cokçalış (Dk. 90+2 Abdurrahim Dursun), Barrios, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Gökhan İnler (Dk. 85 Furkan Soyalp), Yusuf Sarı (Dk. 85 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk. 72 Gulbrandsen), Belhanda (Dk. 72 Emre Akbaba), Cherif Ndiaye Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 56 Ramazan Civelek), Uzodimma, Ackah (Dk. 76 Gavranovic), Mane, Kemen, Mensah, Cardoso (Dk. 84 Cenk Gönen), Thiam (Dk. 84 Emrah Başsan) Goller: Dk. 7 ve 27 Cherif Ndiaye, Dk. 32 Belhanda, Dk. 45+6 Yusuf Sarı, Dk. 52 Onyekuru (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 24, 30 ve 45+4 Thiam (Yukatel Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 46 İsmail Çokçalış, Dk. 87 Emre Akbaba (Adana Demirspor), DK. 51 Arif Kocaman, Dk. 59 Cardoso, Dk. 75 Mensah (Yukatel Kayserispor) Kırmızı kart: Dk. 81 Bilal Bayazıt (Yukatel Kayserispor)