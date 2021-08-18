Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yaptı.

Sol bek Kaan Kanak, antrenmanda, gazetecilere, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Kaan, yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "Kayseri'ye kazanmak için gideceğiz. Onlar da geçen hafta mağlubiyet aldılar. Kazanmak isteyecekler ancak biz de kazanmak istiyoruz. Zor bir mücadele olacak. Bu ligde zaten kolay mücadele yok." dedi.

Ligin ilk haftasında sahalarında karşılaştıkları ve 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçına da değinen Kaan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin önemli kulüplerinden biriyle karşılaştık. Bizim adımıza iyi bir maçtı. İyi mücadele ettiğimizi, ortaya iyi bir takım ruhu koyduğumuzu düşünüyorum ama şanssız bir gol yedik. Onun üzerine verdiğimiz tepki çok iyiydi. Pozisyonlar geldi ama onları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyince de sonuç kaçınılmaz oluyor. Biz iyi bir takımız, üzerine koyarak devam edeceğiz. Bunun sinyallerini de verdiğimizi düşünüyorum. Bu ligde iyi işler yapacağız."

MURİC: DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Mavi-lacivertlilerin İngiltere temsilcisi Manchester City'den kiraladığı kaleci Arijanet Muric, iyi bir takım olduklarını belirtti.

Fenerbahçe maçında yenilmelerine karşın çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Muric, "Yeni bir takımız, zamanla daha iyi yerlere geleceğiz. Biraz daha şansımız artacak. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağız. Performans olarak çok iyiydik ama daha iyisini hak ediyorduk. Kendimi çok öz güvenli hissediyorum. Herkes birbirine alıştı. Genel olarak takım içerisinde ambiyans güzel. Yaklaşık 2 hafta oldu geleli ama ben de herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. En kısa sürede takıma adapte olmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.