"Ben artık sadece Merve değilim..."

Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli kalecimiz Emilijus Zubas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.