Adana Demirspor, Michael Valkanis ile yolları ayırdı!
Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Avustralyalı teknik direktör Michael Valkanis ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 23.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:13
Süper Lig'de 6 haftada 5 mağlubiyet 1 beraberlik alan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yolları ayırdı.
Mavi-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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