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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor, Michael Valkanis ile yolları ayırdı! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor, Michael Valkanis ile yolları ayırdı!

        Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Avustralyalı teknik direktör Michael Valkanis ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:13
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        Süper Lig ekibinde ayrılık!
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        Süper Lig'de 6 haftada 5 mağlubiyet 1 beraberlik alan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yolları ayırdı.

        Mavi-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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