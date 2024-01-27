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        Adana Demirspor, Mohammadi'yi renklerine bağladı

        Adana Demirspor, 30 yaşındaki sol bek Milad Mohammadi'yi transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 00:54 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:54
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        Adana Demirspor yeni sol bekini açıkladı
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        Adana Demirspor, İranlı Milad Mohammadi ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

        Adana Demirspor, yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mavi-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarda "Kulübümüz daha önce Terek Grozny, KAA Gent, AEK Atina formalarını giyen İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadesine yer verdi.

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