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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor Osijek 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? ADS Osijek maçı... - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Osijek 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar?

        Bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ekiplerimizden Adana Demirspor, 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i konuk etmeye hazırlanıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelenin günü, saati, yayıncı kanalı ve mavi lacivertlilerin muhtemel 11'ine dair ayrıntıları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 15:29
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        Adana Demirspor Osijek maçı için artık geri sayıma geçildi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 1907 Cluj'u 1-1 ve 2-1'lik skorlarla turnuvanın dışına iten mavi lacivertliler, bu kez Hırvatistan ekibi Osijek ile kozlarını paylaşacak. İşte, zorlu maça dair ayrıntılar...

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        ADANA DEMİRSPOR OSIJEK MAÇI NE ZAMAN?

        Adana Demirspor Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak ve zorlu mücadele TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.

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        ADANA DEMİRSPOR OSIJEK MAÇI BİLET FİYATLARI

        VİP : ₺2.842,00

        MARATON ALT 118 : ₺654,00

        MARATON ALT 117-119 : ₺559,00

        MARATON ALT 116-120 : ₺512,00

        KAPALI ALT 102-105 / MARATON ALT 115-121 : ₺464,00

        GÜNEY BALKON : ₺332,00

        KAPALI ALT 101-106 / MARATON ALT 114-122 : ₺275,00

        BATI KAPALI ÜST : ₺275,00

        MARATON ÜST : ₺275,00

        KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ALT : ₺227,00

        KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ÜST : ₺184,00

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        ADANA DEMİRSPOR'UN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

        Adana Demirspor Osijek UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiackos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11

        Karacic, Svensson, Dorukhan, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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