Adana Demirspor Osijek 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? ADS Osijek maçı... - Adana Demirspor Haberleri

Adana Demirspor Osijek 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? ADS Osijek maçı... - Adana Demirspor Haberleri

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Adana Demirspor Osijek maçı için artık geri sayıma geçildi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 1907 Cluj'u 1-1 ve 2-1'lik skorlarla turnuvanın dışına iten mavi lacivertliler, bu kez Hırvatistan ekibi Osijek ile kozlarını paylaşacak. İşte, zorlu maça dair ayrıntılar...