Adana Demirspor, sakat olan oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı - Futbol Haberleri

Adana Demirspor, sakat olan oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı - Futbol Haberleri

Adana Demirspor, sakat olan oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşacak olan Adana Demirspor, 3 futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Habertürk Giriş: 26.04.2024 - 20:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL