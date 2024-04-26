Adana Demirspor, sakat olan oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile evinde karşılaşacak olan Adana Demirspor, 3 futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Giriş: 26.04.2024 - 20:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:59
Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Adana Demirspor, kadroya alınmayan 3 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada; Emre Akbaba, Yusuf Sarı ve Jose Rodriguez'in sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında kadroya alınmadığı belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ