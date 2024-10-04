Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor 7 haftada sadece 1 puan alarak 19. sıraya demir atmış durumda. Mavi-lacivertli ekibin taraftar grubu olan “Şimşekler” kötü gidişata dur demek kulüp tesislerine yürüdü.

Adana Demirspor tesisleri önünde Çevik Kuvvet polisleri adeta etten duvar örerek taraftarların olası bir saldırısına karşı yoğun önlem aldı.

“ADANA DEMİRSPOR BAŞKANLIĞI KUTSAL BİR MAKAM"

Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, tesis önünde yaptığı açıklamada, "Bizler Adana Demirspor'u sosyal medya üzerinde değil liyakatle seçilmiş profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini bekliyoruz. Adana Demirspor başkanlığı yapmak binlercemizin hayali hepimiz için kutsal bir görev. Bu görevde kim varsa her zaman hakkını vermeli, Adana Demirspor Başkanlığı önemli bir makam, göreve gelen bu görevi en iyi şekilde yapmalı. Bu asli bir görev olmalı bu makamda olan kişi başkanlık için oturduğu koltuğun ağırlığını fark etmeli ve kimseyle sürtüşmemeli. Nispet yapmamalı, saygınlığını korumalı" diye konuştu.