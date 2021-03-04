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Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile ligde çıkışa geçmek istiyor:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Takımda her şey gelişmeye başladı. Takımımdan çok memnunum. Kazanarak gitmek lazım." dedi.

Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile ligde çıkışa geçmek istiyor:

Mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Aybaba, AA muhabirine, geçen hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında aldıkları galibiyetin oyuncularının motivasyon ve çalışma isteğini arttırdığını ifade etti.

Kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını anlatan Aybaba, kendisinden önceki dönemde alınan kötü sonuçların, takımın ligdeki konumunu düşürdüğünü aktardı.

Aybaba, "Galibiyetlerin gelmemesi takımı mental ve kondisyon olarak da aşağı itmiş. Bu anlamda Bandırmaspor galibiyeti çok iyi geldi. Galibiyet oyuncuların motivasyonunu ve çalışma isteğini artırdı. Yeni bir maça odaklanıyorlar. O da oyuncuları heyecanlandırıyor. Takımda her şey gelişmeye başladı. Takımımdan çok memnunum. Kazanarak gitmek lazım. Eksiklerimiz var, onları hızlı bir şekilde gidermek lazım. İnşallah iyi gidecek." diye konuştu.

"RAKİP TAKIMIN ANALİZİNİ VE KENDİ ANALİZİMİZİ YAPIYORUZ"

Maçtan önce analizler yaptıklarını anlatan Aybaba, "Hakem düdüğü çalmadan önce bütün teknik adamlara analizler gelir. Rakip takımın analizini ve kendi analizimizi yapıyoruz, maçları izliyoruz. Ondan rakibin kalitesine bakıyoruz, etkili oldukları yönlerine bakıyoruz ve kadro oluşturuyoruz. Bütün bunlar hakem düdüğü çaldığı anda çöp oluyor." ifadelerini kullandı.

Aybaba, 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Yılport Samsunspor maçına da değinerek, "Samsunspor kaliteli bir takım. Ekonomisi, teknik direktörü ve ekibi güçlü, iyi bir takım. Orada bu takımı yenersek yeniden başlatırız. Samsunspor galibiyetiyle dönersek arkadaşlar bu motivasyonu çok daha farklı yerlere taşırlar." diye konuştu.

Samet Aybaba, takımla çalışmalara başlayan Volkan Şen'den de yararlanmak istediğini sözlerine ekledi.

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