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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:51
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        Hikmet Karaman'dan galibiyet yorumu!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, galibiyetin hem camiaları hem de ligdeki sıralamaları açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Bu üç puanla birlikte en azından galibiyete alışkanlık yapacak bir başlangıç yaptık. Kadromuzda kart cezalısı, sakatlar bulunmasına rağmen oyuncularımız şartlar ne olursa olsun sonuna kadar mücadele etmeyi ve Demirspor taraftarını da sahada iyi temsil etmeyi gösterdiler diye düşünüyorum. 1-0'dan sonra rakibimize oranla daha net pozisyonlarımız var. Son dakikalarda ikinci golü bulacak pozisyonları, rakibe oranla daha net bulduk." ifadelerini kullandı.

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        Takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Karaman, "Bu zamanı da iyi değerlendirmeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda maçı oynayarak oyunu, oyuncuyu görüp, değişiklikler yaparak skor almaya ihtiyacımız var. Biz bunu birlikte yapmaya çalışıyoruz. Sabırlı olalım." diye konuştu.

        Hikmet Karaman, maç sırasında bazı olumsuzlukların yaşandığını dile getirerek, "Rakip takımdan, Şota hocamdan, Karagümrük camiasından ekibim adına hatalarımız varsa özür diliyorum. Çünkü birkaç kere top oyuna girdi, çıktı. Biz de yaşıyoruz bunları. Hem kendi sahamızda yaşadık hem rakip sahalarda yaşadık." dedi.

        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK CEPHESİ

        VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçın istemedikleri bir sonuçla bittiğini söyledi.

        Karşılaşmada çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Arveladze, "İnanılmaz top kaybı oldu. Bu maçlarda özellikle böyle top kaybedersen çok kontratak yersin zaten. İkinci devrede oyuna biraz daha fazla döndük gibi ama çok fazla bir şey yapamadık. Sonuçta sonuç çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.

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