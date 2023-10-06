Adana Demirspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Adana Demirspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor haftaya 14 puanla 3. sırada girdi. Trabzonspor ise 12 puanla 5. sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
STAT: Yeni Adana
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Adana Demirspor 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer ise 7 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 12 puanla 5. sırada bulunuyor.