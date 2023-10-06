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        Adana Demirspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor haftaya 14 puanla 3. sırada girdi. Trabzonspor ise 12 puanla 5. sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 19:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:01
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        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        STAT: Yeni Adana

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.

        Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu.

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        Adana Demirspor 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

        Bordo-mavililer ise 7 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

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