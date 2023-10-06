Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Trabzonspor Haberleri

Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Trabzonspor Haberleri

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Süper Lig'de haftanın maçlarından biri olarak gösterilen Adana Demirspor Trabzonspor karşılaşması için beklenen gün geldi çattı. 34 bin kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati 20:00 olarak açıklandı. İşte, maçla ilgili tüm bilgiler...