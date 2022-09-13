Belhanda attı, hakem 'Gol yok' dedi!

Trabzonspor'un Adana Demirspor'a mağlup olduğu maçta ilginç bir an yaşandı.Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunda Belhanda, yanındaki arkadaşı Bjarnasson'a bıraktı. O da topu tekrar Belhanda'nın önüne attı. Belhanda ceza sahası yakınlarına kadar topu çok iyi taşıdı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ama hakem Atilla Karaoğlan, Belhanda'nın topa iki kere dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.