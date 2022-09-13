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Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor - Trabzonspor maçında Belhanda'nın golü neden iptal edildi?
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Belhanda attı, hakem 'Gol yok' dedi!

Adana Demirspor'un 3-2 kazandığı maçta ilginç bir an yaşandı. Younes Belhanda'nın köşe vuruşu sonrası Bjarnason'la paslaşmasının ardından attığı gol iptal edilirken bu karar gündeme oturdu. Hakem yorumcuları pozisyonun gol olduğunu dile getirdi

Adana Demirspor - Trabzonspor maçında Belhanda'nın golü neden iptal edildi?

Trabzonspor'un Adana Demirspor'a mağlup olduğu maçta ilginç bir an yaşandı.Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunda Belhanda, yanındaki arkadaşı Bjarnasson'a bıraktı. O da topu tekrar Belhanda'nın önüne attı. Belhanda ceza sahası yakınlarına kadar topu çok iyi taşıdı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ama hakem Atilla Karaoğlan, Belhanda'nın topa iki kere dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

TOROĞLU: "HAKEMİ İPTEN ALDI"

Öte yandan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ardından hakem Attila Karaoğlan'ı sert bir dille eleştirdi. Toroğlu, "Samet Akaydın, hakem Attila Karaoğlan'ı ipten aldı. Hakem sadaka versin, kurban kessin. Yoksa var ya, anam, anam, anam! Olacak şey değil. İşin kötüsü ne biliyor musun? Görmediğini verdi." ifadelerini kullandı.

HAKEM YORUMCULARININ GÖRÜŞLERİ

Erman Toroğlu: "Gol"
Deniz Çoban: "Gol"
Lale Orta: "Gol"
Bülent Yıldırım: "Gol"

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