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Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'ndaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı

Altay'a 2-1 yenilen Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda oynanan ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Yeni Adana Stadı'nda ilk galibiyet alan takım Altay, ilk golü atan futbolcu ise İzmir ekibinin forveti Marco Paixao oldu

Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'ndaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında dün Altay'a 2-1 yenilen Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda oynanan ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Yeni Adana Stadı, dün gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Adana Demirspor-Altay karşılaşmasıyla ilk maçına ev sahipliği yaptı.

Mavi-lacivertliler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de tribünden takip ettiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Yeni Adana Stadı'nda ilk galibiyeti alan takım Altay, ilk golü atan futbolcu ise karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakip fileleri havalandıran İzmir ekibinin forveti Marco Paixao oldu.

Altay, ligde 12. galibiyeti alarak puanını 38'e çıkardı. Ligde 6. yenilgisini yaşayan Adana Demirspor ise 38 puanda kaldı.

İSTİFA...

Mavi-lacivertlilerin sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat'ın, ligin 14. haftasında deplasmanda 2-0'lık Giresunspor mağlubiyetinin ardından istifa etmesinin ardından, dünkü maçtan sonra da Cüneyt Dumlupınar görevini bıraktığını açıkladı.

Adana Demirspor, Dumlupınar yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ayrıca Dumlupınar idaresinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u penaltı atışlarıyla eleyen Akdeniz ekibi, bir üst turda ise Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek organizasyona veda etmişti.

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