Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladıklarını açıkladı. Sancak, "Çok değerli Adanalı hemşerilerimiz, Adana Demirspor yönetim kurulu, futbolcuları ve çalışanları olarak kendi içimizde başlattığımız ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın alınan 6 bin tane kumanya Adana Kızılay aracılığıyla dağıtılacaktır” ifadelerini kullandı.
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