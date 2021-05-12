Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, “Bugün itibari ile yapılan görüşme sonucun da Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Hoşçakal mavi şimşekler” ifadelerini kullandı.

EMİRCAN VE BERK'E TEŞEKKÜR EDİLDİ

Diğer yandan Adana Demirspor Kulübü, kiralık sözleşmeleri biten Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız'a verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Emircan Altıntaş ve devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kiralanan Berk Yıldız'ın sözleşmelerinin sona erdiğini belirtilerek, "Emircan ve Berk'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz." denildi.

YUNUS DA VEDA ETTİ

Ligde son hafta Menemenspor'u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız’dan sonra sezon başı Galatasaray’dan takıma kiralık gelen Yunus Akgün’de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akgün, “Adana’ya ilk geldiğim günden beri hedefleri, hayalleri bu kadar büyük dev bir ailenin ve camianın parçası olmaktan gurur duydum. Şampiyonluk yolunda elimden geldiğince formamı ıslatmadan hiç çıkartmadım. Adana Demirspor, kariyerimin sonuna kadar biriktireceğim en güzel anılarımın ve başarılarımın içinde en özeli olarak kalacak. Üzerimde hakkı olan hocalarıma, takım arkadaşlarıma, abilerime, sayın başkanımıza ve tüm camiaya sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.