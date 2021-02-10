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Adana derbisi öncesi kaptanlardan dostluk mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile Adana Demirspor arasında hafta sonu oynanacak derbi karşılaşması öncesi iki ezeli rakibin takım kaptanları, dostluk mesajı verdi

Adana derbisi öncesi kaptanlardan dostluk mesajı

Adanaspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü 63. kez karşı karşıya gelecek. Maç öncesi TSYD Adana Şubesi organizasyonunda buluşan iki takımın kaptanları değerlendirmelerde bulundu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ilk sözü ev sahibi takım Adanaspor’un kaptanı Hakan Çinemre’ye verdi. Çinemre ise kendisinden daha büyük olan Adana Demirspor takım kaptanı Gökhan İnler’e sözü bıraktı.

Derbilerin her zaman daha farklı olduğunu söyleyen İnler, “Takım olarak gayet iyi hazırlanıyoruz. Çünkü derbide çok farklı bir hava var. Derbiler güzel olur” diye konuştu.

İNLER: GENÇLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bir basın mensubunun Avrupa’daki ve Türkiye’deki futbol altyapılarını sorması üzerineyse Gökhan İnler, “Gençler orada futbolu öğreniyor. Kendisini nasıl geliştirmek için orada her şeyi öğreniyorsun. Avrupa’da tüm organizasyon daha ileride. Burada benim beşinci senem. Ben 20’li yaşlarda buraya gelmiştim ve 3 büyük kulüpten geçtim. 15 sene geçti aradan. Türkiye kendisini bayağı geliştirdi. Bunu milli takımda da görüyoruz. Gençler bizim için çok önemli. Onları unutmamak lazım” ifadelerini kullandı.

ÇİNEMRE: DERBİLER ÇOK ÖNEMLİDİR

Adanaspor’un kaptanı Hakan Çinemre, “Adana Demirspor’un da Adanaspor’un da ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. İnşallah bize yakışan Pazar günü sahada her ne kadar kıran kırana mücadele de yaşasak dostluk içerisinde maç yapmak. Hem ülkemize hem de Adana halkına dostluk içerisinde bir maç izlettirmek istiyoruz. Derbilerin hiçbir zaman favorisi yoktur ama bu derbinin favorisi biziz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Derbiler çok önemlidir. Adanaspor ve Adana Demirspor derbisi de ülkemizin önemli derbilerindendir” dedi.

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