Adana derbisinde Hakem Özür Yankaya'ın maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından ortalık karıştı. Adanaspor oyuncusu Veli Kızılkaya'nın hareketleri sonrasında tribünden sahaya adeta yabancı madde yağdı. Daha sonra Adana Demirsporlu futbolcular ve Adanasporlu futbolcular arasında kavga çıktı.



Her iki takımın çalışanları futbolcularını sakinleştirmek güçlük yaşarken, Çevik Kuvvet'in sahaya girmesiyle kavga son buldu. Adanasporlu futbolcular Çevik Kuvvet’in yardımıyla soyunma odasına gitti.

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