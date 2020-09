Adana Devlet Tiyatrosu 6 ay sonra perdelerini koronavirüs tedbirleriyle açacak

AA

Yeni sezonu Guilherme Figueiredo'nun yazdığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçeye çevirdiği, Mazlum Taşkıran'ın yönettiği "Ezop-Tilki ile Üzüm" adlı oyunla açacak Adana Devlet Tiyatrosu, Kovid-19 tedbirleriyle izleyicisine "merhaba" diyecek.Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Şirin Ergüven Hamşioğlu, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra sezonunun açılmasını heyecanla beklediklerini anlattı.Kovid-19 nedeniyle Türkiye genelinde Devlet Tiyatrolarının festivallerini gerçekleştiremediğine dikkati çeken Hamşioğlu, bu sürede Ankara'da açık hava oyunlarının hazirandan bu yana devam ettiğini, ayrıca "Kamyon Tiyatro"nun Doğu ve Güneydoğu illeri ve ilçelerine kadar çocuk oyunlarını götürdüğünü kaydetti.Salgın nedeniyle 20 Mart'tan bu yana perdelerinin kapalı olduğunu ifade eden Hamşioğlu, şu an seyirciyle tekrar buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.- "Salonumuzun kapasitesini yüzde 50'ye indirdik""Ezop-Tilki ile Üzüm" oyunuyla 22 Eylül'de sezonu açacaklarını anlatan Hamşioğlu, şöyle devam etti:"Salonumuzun kapasitesini yüzde 50'ye indirerek ve bütün hijyen şartlarını koruyarak, seyirciyi maskesiz içeri almayarak, ateşlerini ölçerek perdelerimizi açacağız. İlk eserin hemen akabinde, 22 Eylül'de yeni oyunumuz, Güngör Dilmen'in yazdığı 'Ben Anadolu'nun provasına başlayacağız. Bu oyunun 17 Kasım'da prömiyer yapmasını planlıyoruz. Bunun yanı sıra diğer oyunlarımız her ay bir prömiyer hedefiyle devreye girecek. Salonumuz 364 kişi kapasiteli, bunu yarıya indirerek kullanacağız, biletlerin de sanal ortamdan satışı yapılacak. Mümkün olabildiğince az kadrolu oyunları oynatacağız, hem oyuncuyu hem de seyircimizi riske etmemek açısından. Yakın mesafe ve temaslı mizansenleri kullanmayacağız. Mizansenleri ona göre düzenleyeceğiz."Hamşioğlu, tiyatronun seyircisiyle var olduğunu, bunu salgın sürecinde çok daha derinden anladıklarını kaydetti.Herkesi oyunları izlemeye beklediklerini dile getiren Hamşioğlu, "Tiyatroya gelme anlamında hiç korkmasınlar, bütün önlemleri aldık. Bu sezon oyunlarımızı hep birer gün arayla oynayacağız. Yani salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere. O birer gün arada bütün salon ve sahneyi, her yeri dezenfekte edeceğiz. Onları her yeni günde tertemiz bir salonda ağırlayacağız." diye konuştu.