Adana Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Adana Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Adana başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Adana seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Adana Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.57 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 61 oldu. Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 401.633 oyla yüzde 48.77 - Recep Tayyip Erdoğan: 376.124 oyla yüzde 45.67 - Sinan Oğan: 42.523 oyla yüzde 5.16 - Muharrem İnce: 3.222 oyla yüzde 0.39 aldı. Adana 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Adana Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.61 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:20 itibarıyla yüzde 44 oranında açıldı. 2023 Adana milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 264.524 oyla yüzde 46.8 - Millet İttifakı: 216.154 oyla yüzde 38.25 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 55.135 oyla yüzde 9.75 - Ata İttifakı: 10.224 oyla yüzde 1.81 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.357 oyla yüzde 0.25 aldı. Saat 21:20 itibarıyla 2023 Adana milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

