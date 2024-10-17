50 bin dolarlık tespih görücüye çıktı!
Adana'da 3'üncüsü gerçekleştirilen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda 50 bin dolar (1.7 milyon TL) değeriyle 'Osmanlı Sıkma Kehribar' fuarın en pahalı tespihlerinden birisi olarak dikkat çekiyor
Adana 3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda, 50 bin dolar değerindeki, 210 gram ağırlığında olan Osmanlı Sıkma Kehribar tespih görücüye çıktı.
AĞIRLIĞI 210 GRAM
Tespihi satan Mehmet Demir, "Tespih Osmanlı Sıkma kehribardır. 1900'lü yıllarda Almanlar tarafından üretilen malzemeden yapılmış bir tespihtir. 210 gram ağırlığı vardır, tespihi değerli kılan tek parça oluşu ebat ölçüleri. Muadillerini geçerek, koleksiyonların gözdesi aranan haline geliyor" dedi.
"50 BİN DOLARA AZ DİYEN' DE VAR"
İHA'da yer alan habere göre Demir, "Fiyatı 50 bin dolardır. Tespihi bilmeyenler, kültürünü bilmeyenler Osmanlı sıkma kehribara vakıf olmayanlara 50 bin dolar gülünç geliyor. Ama işi bilenler bunun koleksiyonerliğini yapanlar tespihi görünce 50 bin doların az olduğunu belirtiyor" diye konuştu.