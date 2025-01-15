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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Evden cephanelik çıktı! "Şok olduk" dediler | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Evden cephanelik çıktı! "Şok olduk" dediler!

        Adana'da iki kardeşin yaşadığı müstakil evde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. Kardeşler ifadesinde, "Şok olduk" diye savunma yaptı. İki kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:36
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        Evden cephanelik çıktı! "Şok olduk" dediler!
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        Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (49) ve kardeşi Şerif D.'nin (42) oturdukları müstakil evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı.

        İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre bunun üzerine kardeşlerin yaşadığı Onur Mahallesi'ndeki ikamete operasyon yapıldı. Müstakil evin merdiven dairesinde bulunan bir valizin içerisinde 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 namlusu olmayan tabanca, 2 tabanca gövdesi, 34 şarjör, 14 tabanca parçası ve çelik yelek ele geçirildi.

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        Olayla ilgili Mehmet D. ve Şerif D. gözaltına alındı.

        "ŞOK OLDUK" SAVUNMASI

        Emniyette ifadeleri alınan kardeşlerden Mehmet D.'nin, "Ben Manavgat’ta otelde çalışıyorum, Adana’ya yeni geldim. Valizden silahın çıktığını görünce şok oldum" dediği, Şerif D.'nin ise, "Konuyla asla bir ilgim yok, polisin silahı çıkarttığını görünce şok oldum, silahlar bizim değil" dediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ve Şerif D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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