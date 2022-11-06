Dolmuşa çarptı, sinirlenip kendi otomobiline zarar verdi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı dolmuştaki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobilin kadın sürücüsünün hasar gören kendi otomobiline zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, yolcu almak için bekleyen dolmuşa çarptı. Savrulup, kaldırıma çıkan dolmuştaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından otomobilin kadın sürücüsü, hasar gören aracının sileceklerini söküp, dikiz aynasını kırarak zarar verdi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-06 10:06:35
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