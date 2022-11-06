`Atariciler çetesi´ mahalle esnafını haraca bağlamış



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da kendilerini `Atariciler çetesi´ olarak adlandıran silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 8´i tutuklandı. Örgüt üyelerinin, mahalledeki esnafı silahla tehdit edip haraca bağladıkları, para vermeyi reddedenleri de dövüp, iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi´nde `nitelikli yağma´, `kasten yaralama´, `uyuşturucu madde ticareti´, `silah ve mühimmat ticareti´ suçlarına karıştığı belirlenen silahlı suç örgütünü tespit etti. KOM ekipleri, 1990´lı yılların sonlarında atari salonu işlettikleri için kendilerini `Atariciler çetesi´ olarak adlandırılan örgüte yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Polis, 25 Ekim´de şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılan evlerde arama yapan polis, 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün, mahalle esnafını silahla tehdit edip haraca bağladıkları, para vermeyi reddedenleri de dövüp, iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, mahallede uyuşturucu madde satışı yaptıkları, çalıntı araçları alıp, parçaladıktan sonra sattıkları belirlendi.

Mahalledeki oto tamircisi A.K.´nin, 15 Kasım 2021´de müşterisinin aracını denemek için sokakta ilerlediği sırada, yanlışlıkla örgüt üyesi bir kişinin koluna çarptığı, bunun üzerine de dayak yediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, söz konusu aracı duvara çarparak zarar verdikleri kaydedildi. Öte yandan örgüt üyesi bir kişinin, 21 Aralık 2021´de fuhuş için anlaşıp, evine gittiği S.B.´nin altınlarını gasbettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13´ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hakimliğe çıkarılan 16 şüpheliden 8´i tutuklandı, 8´i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-06 10:43:03



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