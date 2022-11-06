Demir parçaları çalıp, kaçtılar; o anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde 2 kişinin bir iş yerinin önündeki demir parçaları çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Otomobil ile gelen 2 kişi, bir iş yerinin önündeki demir parçalarını çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir

2022-11-06 14:01:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.