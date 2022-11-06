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Demir parçaları çalıp, kaçtılar; o anlar kamerada

DHA

Demir parçaları çalıp, kaçtılar; o anlar kamerada


Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde 2 kişinin bir iş yerinin önündeki demir parçaları çaldığı anlar, kameraya yansıdı.
Olay, saat 07.00 sıralarında Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Otomobil ile gelen 2 kişi, bir iş yerinin önündeki demir parçalarını çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir
2022-11-06 14:01:28

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