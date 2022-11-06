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Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik (2)

DHA

Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik (2)


`AVRUPADA EN ÇOK AĞAÇLANDIRMA YAPAN 1'İNCİ ÜLKEYİZ´
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleriyle ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri´nde açıklamalarda bulundu. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Türkiye´nin Avrupa´da 1´inci, dünyada ise 4´üncü sırada yer aldığını söyleyen Bakan Kirişci, "Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçtiği düşüncesiyle, geleceğimizin emaneti evlatlarımıza yeşil bir doğa bırakmak için çalışıyoruz. Orman teşkilatımız, 1839 yılından beri orman ve orman kaynaklarımızı koruyarak yönetmektedir. Dünya orman varlığı sıralamasında 2015 yılında 46´ncıyken, bu yıl 27´nci sıraya yükseldik. Son 20 yılda 5,7 milyon hektar alanda çalışma yaparak, 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda orman alanlarımızı 20,8 milyon hektardan, 23,1 milyon hektara çıkardık. Amacımız, orman alanlarımızı 23,4 milyon hektara ulaşmaktır" dedi.
`TÜRKİYE YÜZYILINA NEFES´ TEMASI
Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın, 2023 yılını `Türkiye Yüzyılı´ vizyonu olarak açıkladığını ve bakanlık olarak bu doğrultuda çalışmalarını güncellediklerini kaydederek, "Artık bölgemize ve dünyaya söyleyecek daha çok sözümüz var. Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Bu bağlamda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü´nü, geleceğe karşı sorumluluğumuzu hatırlatma günü olarak gördüğümüzü söylemek isterim. Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz bu günü, bu yılki temasını `Türkiye Yüzyılına Nefes´ olarak belirledik. Bu yıl 7´den 77´ye tüm vatandaşlarımızın dikeceği milyonlarca fidan, Türkiye´nin yeni yüzyılına nefes olacaktır" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEMERKANT´TA FİDAN DİKECEK
Etkinlikler kapsamında Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 ilde bin 123 noktada düzenlenecek etkinliklerde on milyonlarca fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Bakan Kirişci, "İlk etkinliğimizi, Atatürk Orman Çiftliği´ndeki Ankara Millet Ormanı´nda gerçekleştireceğiz. Çok yakında vatandaşımızın kullanımına açılacak olan bu ormanda hiçbir ticari işletme yer almayacak; sadece yürüme ve bisiklet parkurları yerleştirilecektir. Ankaralıların nefes alıp, tazeleneceği bir yeşil alan olarak tasarlandı. Bu alanda da 100 bin fidan dikerek, dev bir yüzyıla atıfta bulunacağız. Özbekistan´da Türk Devletleri Teşkilatı Organizasyonu´nun 11 Kasım´da düzenlenecek olması da güzel bir tevafuk olacak. Cumhurbaşkanımız da Türkiye´deki etkinliklerle eş zamanlı olarak Semerkant´ta fidan dikerek, programımıza katkıda bulunacak" dedi.
`TARIM VE ORMAN GENÇLİK KONSEYİ'Nİ KURACAĞIZ'
Orman köylülerinin desteklenmesini ön planda tuttuklarına değinen Bakan Kirişci, "Orman köylülerinin desteklenmesi kapsamında 96 milyon TL olan hibe rakamını, bu yıl 400 milyon TL´ye yükselttik ve 12 bin ailenin yararlanmasını sağladık. Bu rakamı 1 milyar TL´ye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Avrupa´nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Bu nedenle gençlik bizim geleceğimiz, gençlik bizim her şeyimizdir. İnşallah gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla da `Tarım ve Orman Gençlik Konseyi´ni kuracağız. Bunu ilk kez buradan açıklıyorum. Onların dinamizmi ve inovatif düşüncelerinden yararlanmış olacağız. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.
`VATANDAŞIMIZI FİDAN DİKMEYE DAVET EDİYORUM´
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın, 11 Kasım´ı `Milli Ağaçlandırma Günü´ olarak ilan etmesiyle 2019 yılından bu yana fidan dikme etkinlikleri düzenlendiğini kaydeden Bakan Kirişci, "Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir dünya gayesiyle çalışıyoruz ve bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz. 2019 yılındaki ilk etkinliğimizde geleceğe nefes olmak için ilk fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Türkiye Cumhuriyeti´nin 2´nci yüzyılında, dünyanın parmakla gösterdiği ülkeler arasında gösterileceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Tüm vatandaşlarımızı 11 Kasım´da etkinlik alanlarında fidan dikmeye davet ediyorum" dedi. (DHA)
Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-06 15:16:52

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