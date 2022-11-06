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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik (3)

DHA

Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik (3)


BAKAN KİRİŞCİ KONFERANSTA KONUŞTU
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tufanbeyli ilçesinde yapılan Yöresel Ürün Pazar Yeri Temel Atma Töreni'ne video konferansla katıldı. Burada konuşan Bakan Kirişci, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) çerçevesinde başlatılan 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' kapsamında Adana, Mersin, Osmaniye, Bartın, Kastamonu, Sinop, Kahramanmaraş ve Çankırı'da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
'ÜRETİCİLERE 25 MİLYON TL HİBE'
Bakan Kirişci, "Üreticilerimize yaklaşık 25 milyon TL tutarında hibe desteğimiz söz konusu. Yazan için kalem esas ise üreticimiz için de alet ve ekipman çok önemlidir. Bu hibelerimiz bu manada değerlendirilmelidir. Göçerlerimize 197 çadır dağıtılacak. Onlara ne kadar destek olsak azdır. Çünkü hepimiz kentte sefa sürdüğü zamanlarda; onlar hayvanları ile hemhal olup, dağ bayır dolaşıyor. Dağıtacağımız çadırlar 45 metrekare genişliğinde, 510 vat güneş enerjisi sistemi ve buzdolabını da içeriyor. Kentteki konforu bir nebze de olsa dağ başına taşımış olacak. Bu projenin maliyeti 10 milyon TL oldu" dedi.
'13 MİLYON TL'LİK YATIRIM'
Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacaklarını ifade eden Kirişci, "Tufanbeyli'deki yatırımda 13 milyon TL'lik maliyetli ile bin 500 kişinin istihdamına katkı sunacak. Kadınlara da pozitif ayrımcılık yapacağız ve bu sayının 800'ünü onlara sağlayacağız. İnşallah oradaki pazar yeri de 450 günlük bir süre zarfında tamamlanacak" diye konuştu.
'517 BİN ÇKS KAYDI YAPILDI'
Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Kirişci, şunları söyledi:
"Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla yürüttüğümüz alım çalışmasında 6,2 milyon ton arpa aldık. Bunun yanı sıra mısır, çay, fındık ve üzüm de alarak üreticilerimize desteğimizi sürdürdük. Desteklerimiz, 2022 yılı itibarıyla 40 milyar liraya yaklaştı. Eskiden çiftçiye destekler, mahsulden 1 yıl sonra yapılıyordu. Cumhurbaşkanımızın desteği, yaptığımız düzenlemelerle birlikte bu süreyi enflasyon ortamına rağmen 6 ay öne çektik. Üstüne üstlük çiftçimize sağlanan 100 bin liralık ve 0 faizli kredinin limitini de 200 bin liraya çıkardık. Bunun yarısını Ziraat Bankası kartına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımladık. Ayrıca 1 Ekim itibarıyla; hepimizi yoran bir uygulama olan Çiftçi Kayıt Sistemi'ni (ÇKS) e-Devlet'e taşıdık. Dün itibarıyla ÇKS kayıt sayısı 517 bine ulaştı." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-06 16:15:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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