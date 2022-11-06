Adana'da poşet içerisinde yol kenarına bırakılmış bebek cesedi bulundu

Göktürk'teki eylem bugün de devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da tren yolunun kenarına bırakılmış, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak´ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-06 19:25:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.