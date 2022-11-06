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AK Parti'li Çelik, Adana'da gençlerle bir araya geldi

DHA

AK Parti'li Çelik, Adana'da gençlerle bir araya geldi


Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin girişimleriyle açılan Tahıl Koridoru sayesinde Afrika'daki fakir ülkelere tahıl gittiğini söyleyen Çelik, "2023'te 'İlk oyum Erdoğan'a' diyerek siz o fakir ülkelerin kaderine de dokunmuş olacaksınız. Onun için 'İlk oyum Erdoğan'a, İlk oyum AK Parti'ye' demek, 'Ben Türkiye'nin eser siyasetine destek veriyorum, yalan siyasetini sandığa gömüyorum' demektir" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, `İlk Oyum Erdoğan´a, İlk Oyum AK Parti´ye Gençlik Buluşması´ kapsamında Adana´da Yüreğir Kültür Merkezi´nde gençlerle buluştu. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı ve partili gençler katıldı. Salona giren Çelik, gençler tarafından tezahüratlarla karşılandı.
İktidara geldikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın ortaya koyduğu hizmet siyaseti vizyonuyla çok büyük işlere imza attıklarını belirten Çelik, "Türkiye´nin alt ve üst yapısını, büyük bir atılımla, yeni bir yüzyıla hazır hale getirdik. Kuşkusuz cumhuriyet hiçbir zaman yaşlanmıyor. 100´üncü yaşına girerken sadece yaş almış, genç ve dinamik bir cumhuriyet olacak. Zorluklar karşısında mücadele edemiyorsan, 18 yaşında da olsan genç olamazsın. Zorluklar karşısında mücadele azmin varsa, engellerden yılmıyorsan, her zaman yeni ufuklara koşuyorsan, işte o zaman gençsindir. Bu bağlamda AK Parti´nin en genci de Recep Tayyip Erdoğan´dır" diye konuştu.
'YÜREĞİR'İN SİMİDİNİ YİYORUZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştiren Çelik, "Adana´da, ilk kez oy kullanacak genç kardeşlerimizle birlikteyiz. CHP yöneticileri gibi İngiltere´de, Amerika Birleşik Devletleri´nin sokaklarında hamburger aramıyoruz. Yüreğir´in simidini yiyoruz, Adana´nın şalgamını içiyoruz, 2023´e hep birlikte giriyoruz. Kılıçdaroğlu´na seçimin Londra´da ya da New York´ta olmayacağını birinin hatırlatması gerekiyor. Sürekli adaylığını ilan etmek için çeşitli kulisler yapan birinin, yabancı devletlerin sokaklarında poz vermesi ya da Türkiye´deki yatırımcılara karşı husumet politikası gütmesi anlamsızdır. Gidişatlarından şunu anlıyoruz ki adaylarını ağustos ayında açıklayacaklar. Biz sürekli olarak CHP'den, benzerlerinden, ülkemizde dönük olarak üretilen yalan siyasetine karşı, yıkım siyasetine karşı her gün açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Dediler ki, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini terk edip kaçacak.' Bu yalanı kınadık ve lanetledik. 15 Temmuz gecesi kendisine dönük olarak öldüreceklerini bilmesine rağmen bu ülkeyi terk etmedi. 'Sizi daha güvenli bir yere götürelim' demesine rağmen, 'Hayır, ben milletimle irade mücadelesi vereceğim' dedi. Bunlar utanmadan, sıkılmadan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi terk edecek' diye yalan siyasetine devam etti. Halbuki tankların namluları üzerine çevriliyken Cumhurbaşkanı onların üzerine yürüdü. Onlar da tankların yol vermesiyle güvenli bir şekilde darbeyi izleyecekleri evlere gittiler" dedi.
'EL ELE BU MÜCADELEYİ VERECEĞİZ'
Yalan siyasetine her gün cevap vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Ömer Çelik şöyle konuştu.
"Sizlerin şöyle bir şansınız var. 2023'te 'İlk oyum Erdoğan'a' diyerek bütün bu yalancıları sandığa gömeceksiniz. Bütün dünya susarken, dünyanın vicdanını Türkiye temsil ediyor. Afrika'nın fakir ülkelerine tahıl gitmiyordu. Bu anlaşma yapıldığında fakir Afrika ülkelerine gitmesi için Cumhurbaşkanımız, Putin ile görüşme yaptı. Şimdi o ülkelere ücretsiz bir şekilde tahılların ulaşması için Cumhurbaşkanımız yeni bir inisiyatif başlattı. 2023'te İlk oyum Erdoğan'a diyerek siz o fakir ülkelerin kaderine de dokunmuş olacaksınız. Onun için 'İlk oyum Erdoğan'a, İlk oyum AK Parti'ye' demek, 'Ben Türkiye'nin eser siyasetine destek veriyorum, yalan siyasetini sandığa gömüyorum' demektir. Hepimiz el ele, kol kola bu mücadeleyi vereceğiz. Türkiye'yi eski, karanlık günlere döndürmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu bir iradenin Türkiye'nin yüzyılını kucaklama konusunda ortaya çıkmış azmidir. Bu kararlılığın en önemli tarafı, ilk defa oy verecek genç kardeşlerimizin imzasının olmasıdır."
Geçmişte Türkiye'nin hak ve özgürlükleri alanında hangi işi yapmaya kalksalar, karşı çıktıklarını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:
"Azerbaycan'daki savaşta Azeri kardeşlerimize destek veririz, bir takım Fransız medyasında çıkan haberler gibi yurt dışındaki bazı odakların kara propagandalarını tekrarlarlar. Karşımızda yön duygusu olmayan bir siyasi yapı var. Bu yapıya memleket idaresi bırakılamaz. Türkiye gibi artık politikada büyük roller üreten, bölgesel düzeyde ve küresel düzeyde büyük misyonlar üreten bir ülkeyi bunların yönetmesi mümkün değildir. Bunun örneklerini ellerine geçen alanlarda kullandıkları yetkilerde net bit şekilde örüyoruz. Sloganımız, bunun etrafındaki ortaya koyduğumuz siyasi irade, Türkiye yüzyılına imza atma iradesidir. İnşallah buradaki kardeşlerimiz ilk oylarıyla Cumhur İttifakı'na destek vererek, eser siyasetine imza atmış olacaklar." 
ÇELİK, ÖĞRENCİLERLE ŞARKI SÖYLEDİ
Çelik, konuşmaların ardından etkinliğe katılan gençlerin arasına oturarak, şarkılara katıldı ve   gençlerle sohbet etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI
2022-11-06 19:48:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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