Adana Demirspor´da Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA Demirspor´da sezon başında transfer edilen Rus forvet Artem Dzyuba´nın sözleşmesi feshedildi. Rus golcü, mavi lacivertli ekipte bugüne kadar 5 maça çıkıp 1 gol attı.

Süper Lig´in dikkat çeken ekiplerinden Adana Demirspor´dan ayrılık haberi geldi. Zenit´ten ayrılan, ardından sezon başında Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Rus forvet Artem Dzyuba´nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bugüne kadar mavi lacivertli ekipte 5 maça çıkan Dzyuba, ligde sadece Fenerbahçe´ye gol atma başarısı gösterdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-11-07 10:30:05



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