Dolmuşta şemsiyeyle yağmurdan korundu

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, tavan havalandırma kapağı açık olan dolmuştaki kadın, yolculuk sırasında şemsiye açarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kent genelinde sabah erken saatlerden itibaren sağanak etkili oldu. Yüreğir ilçesinde Yavuzlar hattında çalışan dolmuşun tavan havalandırma kapağının kapanmaması ise yağış nedeniyle yolcuları olumsuz etkiledi. Açık olan havalandırmanın hemen altında oturan kadın yolcu, zor anlar yaşadı. Şemsiye açarak ıslanmamaya çalışan yolcunun bu anları, başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir

2022-11-07 10:59:11



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