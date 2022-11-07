Sokak ortasında havai fişeklerle çatıştılar

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ADANA, (DHA)ADANA´da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesinde dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi. Gruptakiler, sokaktan geçen araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden dakikalarca çatıştı. Yaşanan patlama sesleri nedeniyle otomobillerin alarmları çaldı. Bir kişi, cep telefonuyla kayda aldığı olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir

2022-11-07 11:37:21



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