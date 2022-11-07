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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, otoyolda beton köprünün ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü Mehmet Cavlak (67), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Mehmet Cavlak yönetimindeki 03 F 1466 plakalı TIR, köprünün beton ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ekiplerce çıkarılan Cavlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken, Cavlak'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-11-07 11:42:10



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