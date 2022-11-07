Yağmurda tıkanan kanalizasyonu komiser açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmurda tıkanan kanalizasyonu komiser açtı

DHA

Yağmurda tıkanan kanalizasyonu komiser açtı


Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, şiddetli yağış nedeniyle kanalizasyonum tıkandığı sokağı su bastı. Mahalleye gelen komiser ise suya girerek elindeki demir çubukla kanalizasyonu açtı.
Kentte sabah erken saatlerde etkili olan kuvvetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15124 Sokak'ı, kanalizasyonun tıkanması nedeniyle su bastı. Evinin önü sular altında kalan Hasip Kılıç, belediye ekiplerini aradı. Kılıç, ekiplerin gelmemesi üzerine sokağı görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı. Kısa süre sonra sokağa polis ekipleri geldi. Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp, suya giren komiser, elinde demir çubuk ile uzun uğraşlar vererek kanalizasyonu açtı. Bu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-11-07 11:48:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Köprü ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Sokak ortasında havai fişeklerle çatıştılar
YEREL HABERLER Sokak ortasında havai fişeklerle çatıştılar
Dolmuşta şemsiyeyle yağmurdan korundu
YEREL HABERLER Dolmuşta şemsiyeyle yağmurdan korundu
(Görüntülü)DOLMUŞTA ŞEMSİYEYLE YAĞMURDAN KORUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DOLMUŞTA ŞEMSİYEYLE YAĞMURDAN KORUNDU
Adana Demirspor´da Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Adana Demirspor´da Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı
(Görüntülü)KİLOLARCA ESRARLA YAKALANDI, &#039;İÇİCİYİM&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KİLOLARCA ESRARLA YAKALANDI, ...
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ...
Kilolarca esrarla yakalandı, 'İçiciyim' dedi
YEREL HABERLER Kilolarca esrarla yakalandı, 'İçiciyim' dedi
GÜNCELLEME - Adana'da köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da köprü ayağına çarpan tırın ...
Adana'da köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adana'da köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü
Adana'da iki grup, sokakta birbirine havai fişek attı
YEREL HABERLER Adana'da iki grup, sokakta birbirine havai fişek attı
(Görüntülü) ADANA - AK PARTİ&#039;Lİ ÇELİK, ADANA&#039;DA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - AK PARTİ'Lİ ÇELİK, ...
Adana'da poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana'da poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi ...
AK Parti'li Çelik, Adana'da gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik, Adana'da gençlerle bir araya geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlere seslendi: (2)
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlere ...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlere seslendi: (1)
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlere ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA POŞET İÇERİSİNDE YOL KENARINA BIRAKILMIŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA POŞET İÇERİSİNDE YOL ...
Adana'da poşet içerisinde yol kenarına bırakılmış bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana'da poşet içerisinde yol kenarına bırakılmış ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da temel atma ve ekipman dağıtım töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da temel atma ve ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞÇİ, YÖRESEL ÜRÜN PAZAR YERİ TEMEL ATMA TÖRENİ&#039;NDE KONUŞTU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞÇİ, YÖRESEL ÜRÜN PAZAR YERİ ...
(Görüntülü)BAKAN KİRİŞÇİ, YÖRESEL ÜRÜN PAZAR YERİ TEMEL ATMA TÖRENİ&#039;NDE KONUŞTU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KİRİŞÇİ, YÖRESEL ÜRÜN PAZAR YERİ ...
(Görüntülü)BAKAN KİRİŞCİ OECD&#039;NİN GÜNDEMİ BİZDİK (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KİRİŞCİ OECD'NİN GÜNDEMİ BİZDİK ...
Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik (3)
Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.