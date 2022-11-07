Yağmurda tıkanan kanalizasyonu komiser açtı

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, şiddetli yağış nedeniyle kanalizasyonum tıkandığı sokağı su bastı. Mahalleye gelen komiser ise suya girerek elindeki demir çubukla kanalizasyonu açtı.

Kentte sabah erken saatlerde etkili olan kuvvetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15124 Sokak'ı, kanalizasyonun tıkanması nedeniyle su bastı. Evinin önü sular altında kalan Hasip Kılıç, belediye ekiplerini aradı. Kılıç, ekiplerin gelmemesi üzerine sokağı görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı. Kısa süre sonra sokağa polis ekipleri geldi. Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp, suya giren komiser, elinde demir çubuk ile uzun uğraşlar vererek kanalizasyonu açtı. Bu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-11-07 11:48:28



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