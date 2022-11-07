Adana 154 bin litre 'kaçak akaryakıt' ele geçirildi

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında 154 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonu, sosyal medya hesabından 'Kahraman polislerimize tebrikler' notuyla operasyonu duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'nde yer alan sanayi bölgesindeki bir depoda kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla depoya baskın yapan KOM ekipleri tanklarda 154 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu ve ele geçirilen akaryakıtı sosyal medya hesabından 'Kahraman polislerimize tebrikler' notuyla duyurdu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-11-07 23:03:24
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