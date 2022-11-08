Adana'da tefeci operasyonu; 18 gözaltı kararı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da tefecilik yaptığı belirlenen 2 şebekeden 18 kişi için verilen gözaltı kararı ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin bir kısmının gözaltına alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapan 2 şebekeyi, aylar süren çalışmaların ardından deşifre etti. Şebekelerden birinin yüksek faiz ile para verdiği, diğerinin ise değerinin üzerinden altın ile mağdurları borçlandırdığı belirlendi. Her 2 şebekenin de tefecilik yolu ile 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde şüphelilerden bir kısmı gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-11-08 08:38:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.