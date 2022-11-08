Adana'da tefeci operasyonu; 18 gözaltı kararı (2)



16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Adana'da tefecilik yaparak 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 ayrı şebekeye yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 10 şarjör, silahlara ait 257 fişek, 5 milyon 277 bin lira tutarında 78 senet ve çek, borçlu kısmı boş ve imzalı 16 senet, farklı kişilere ait 43 tapu belgesi, 22 araç satış sözleşmesi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-08 13:06:42



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