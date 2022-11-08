Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: 4-3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: 4-3

DHA

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: 4-3


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Murat Şener
ADANA DEMİRSPOR: Karacicİsmail Çokçalış, Manev, Rakitskiy (Dk. 46 Semih Güler), Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Gökhan İnler (Dk. 90+1 Mustafa Kapı), Gökhan Töre (Dk. 46 Nongoh), Erhun Öztümer (Dk. 71 Salih Karvazlı), Berk Yıldız (Dk. 46 Onyekuru),  Assombalonga
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Canberk AydemirÇağrı Bülbül, Emre Toptan, Bilal Ceylan, Doğukan Nelik, Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım, Nurettin Çağlar (Dk. 82 Mert Estik), Alim Harlak, Hüseyin Çolak (Dk. 27 Kaan Kılıçaslan), Berkay Aydoğmuş
SARI KARTLAR: Abdurrahim Dursun, Bjarnason (Adana Demirspor) Çağrı Bülbül, Mert Estik, Mehmet Ersavaş, Doğukan Nelik (Nazilli Belediyespor)
GOLLER: Dk.15, Dk. 29 (P), Dk. 51 ve Dk. 90+6 (P)  Assombalonga (Adana Demirspor) Dk. 13 Berkay Aydoğmuş, Dk. 34 Kaan Kılıçaslan, Dk. 63 Furkan Apaydın (Nazilli Belediyespor)Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Tur maçında Adana Demirspor, sahasında Eşin Group Nazilli Belediyespor´u 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.5´inci dakikada Nazilli Belediyespor´da sağ kanattan rakip ceza sahasına sokulan Berkay Aydoğmuş´un uzak köşeye sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
13´üncü dakikada sağ kanattan atak geliştiren Nazilli Belediyespor´da Alim Harlak, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Berkay Aydoğmuş´un sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
15´inci dakikada Adana Demirspor´da Rakitskiy, topu rakip savunmanın arkasına sarkan Assombalonga´ya gönderdi. Ceza sahasının sol çaprazında topu önüne alan Assombalonga´nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
28´inci dakikada Adana Demirspor´da Bjarnason, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Bjarnason, Nurettin Çağlar ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
29´uncu dakikada Assombalonga'nın penaltı atışında top ağlara gitti: 2-1.
34´üncü dakikada Nazilli Belediyespor´un atağında, rakip savunmanın arkasına sarkan Kaan Kılıçaslan´ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2´lik beraberlikle sonuçlandı.
51´inci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Abdurrahim Dursun, topu ceza sahası yayındaki Assombalonga´ya gönderdi. Topu kontrol eden Assombalonga´nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
63´üncü dakikada Nazilli Belediyespor´da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta rakip savunma arasından yükselen Nurettin Çağlar´ın kafa vuruşunu kaleci Karacic kurtardı. Dönen topa yükselen Furkan Apaydın´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.
90+5´inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga, Furkan´ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Emre Kargın, penaltı noktasını gösterdi.
90+6´ncı dakikada Assombalonga penaltı vuruşunu gole çevirdi: 4-3.
Karşılaşma Adana Demirspor´un 4-3´lük üstünlüğüyle tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-11-08 21:18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Adana'da lösemili çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da lösemili çocuklara yönelik etkinlik ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanıklarına 15'er yıla ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
(Görüntülü)ADANA POLİSİNDEN KAN VE ORGAN BAĞIŞI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA POLİSİNDEN KAN VE ORGAN BAĞIŞI
(Görüntülü)ADANA&#039;DA TEFECİ OPERASYONU;16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA TEFECİ OPERASYONU;16 ...
Adana'da tefeci operasyonu; 18 gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Adana'da tefeci operasyonu; 18 gözaltı kararı (2)
Adana'da polis, Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı
YEREL HABERLER Adana'da polis, Türk Kızılaya kan ve kök hücre ...
Adana'da üvey babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet istemiyle dava
YEREL HABERLER Adana'da üvey babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa ...
(Görüntülü)ADANA?DA SEMT PAZARI GERGİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA?DA SEMT PAZARI GERGİNLİĞİ
(Görüntülü)TAKİP ETTİĞİ KADININ, &#039;BAĞIRMASIN&#039; DİYE AĞZINI KAPATIP ÇANTASINI ÇALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAKİP ETTİĞİ KADININ, ...
Takip ettiği kadının, 'bağırmasın' diye ağzını kapatıp çantasını çaldı
YEREL HABERLER Takip ettiği kadının, 'bağırmasın' diye ağzını ...
(Görüntülü)SOKAK DÜĞÜNÜNDE BACAĞINDAN VURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)SOKAK DÜĞÜNÜNDE BACAĞINDAN VURULDU
Adana'da bir kadının çantasının gasbedilme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
YEREL HABERLER Adana'da bir kadının çantasının gasbedilme anı ...
Yakınının düğününde silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Yakınının düğününde silahlı saldırıda yaralandı
Sokak düğününde bacağından vuruldu
YEREL HABERLER Sokak düğününde bacağından vuruldu
(Görüntülü)ADANA&#039;DA TEFECİ OPERASYONU; 18 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA TEFECİ OPERASYONU; 18 ...
Adana'da tefeci operasyonu; 18 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana'da tefeci operasyonu; 18 gözaltı kararı
GÜNCELLEME - Adana'da tefecilik operasyonunda 16 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da tefecilik operasyonunda 16 ...
Adana'da 18 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da 18 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu ...
(Görüntülü) POLİSTEN AYNI ADRESE KUMAR BASKINI;KUMAR MALZEMELERİNİ KİMYASAL İLE ERİTMİŞLER 
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİSTEN AYNI ADRESE KUMAR BASKINI;KUMAR ...
POLİSTEN AYNI ADRESE KUMAR BASKINI;KUMAR MALZEMELERİNİ KİMYASAL İLE ERİTMİŞLER 
YEREL HABERLER POLİSTEN AYNI ADRESE KUMAR BASKINI;KUMAR ...
Polisten aynı adrese kumar baskını;kumar malzemelerini kimyasal ile eritmişler 
YEREL HABERLER Polisten aynı adrese kumar baskını;kumar ...
Adana'da giriş kapısı 9 kilitle güçlendirilen iş yerine kumar operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da giriş kapısı 9 kilitle güçlendirilen iş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.