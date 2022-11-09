Adana'da 'Cono' aşiretinin mahallesinde 8 gözaltı



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, 'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede polis ekiplerince çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Cono' aşiretinin yaşadığı Ulutbatlı Hasan Mahallesi´nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalledeki denetime; terörle mücadele, asayiş, özel harekat ve trafik denetleme ekipleri de destek verdi. Şüpheli görülen araç ve adreslerde aramalar yapılırken, özel harekat ekipleri ise uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı. Aramalar sonucu 8 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 70 dolu fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi de gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-09 10:27:47



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