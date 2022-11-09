Dere yatağına düşen inek, vinçle kurtarıldı

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)ADANA´da bir çobanın dere yatağına düşen ineği, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi´nde meydana geldi. Bölgedeki arazide büyükbaş hayvanlarını otlatan bir çobanın sürüsündeki ineklerden biri dengesini kaybedip otluk alanın ortasında bulunan dere yatağına düştü. Düşen ineğini kurtarmak için bir süre çabalayan çoban başarılı olamadı ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir ucunu vince bağladıkları halatın diğer ucunu dereye düşen ineğe bağladı. Dikkatli bir şekilde vinçle çekilerek düştüğü yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-11-09 13:31:23
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