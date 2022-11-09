Polis memurundan kas hastası gence şefkat eli

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da bir polis memurunun sokakta tekerlekli sandalyedeki ağır kas hastası gencin elini öpüp başını okşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi´nde bir polis memuru, annesiyle birlikte giden, tekerlekli sandalyedeki ağır kas hastası genci durdurup elini öperek, başını okşadı. O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-11-09 14:18:40



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