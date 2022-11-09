Motosikletlerin çarpıştığı kaza, kamerada

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da kavşakta iki motosikletin çarpıştığı, sürücülerin hafif yaralandığı kaza, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar girişindeki kavşakta iki motosiklet çarpıştı. Sürücüler yola savrulurken, motosikletler ise parçalandı. Hafif yaralanan sürücüler, bir süre kazanın şokunu üzerinden atamadı.

Yaşanan kaza, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-11-09 14:25:50



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